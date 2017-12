Kein Weihnachten ohne „Last Christmas“! Der herrlich scheußliche WHAM!-Klassiker zählt längst zum alljährlichen Festtags-Kulturgut. Erleben kann man den Song nun in einer (weiteren) Cover-Version – diesmal gereicht von den US-Indie-Rockern BEST EX (vormals CANDY HEARTS).

Zu hören und kaufen (zum Zahl-was-willst-Obulus) gibt es den Track auf Bandcamp.

