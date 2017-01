Vision-Frontmann Dave Franklin ist tot

Wie verschiedene Quellen – und zahlreiche Bands in den sozialen Netzwerken – übereinstimmend berichten, ist VISION-Shouter Dave Franklin (auch bekannt als Dave Vision) gestern gestorben. Über die Ursache seines Todes ist bislang nichts bekannt.

Mit seiner bis zuletzt aktiven Band bereicherte Franklin ab den späten Neunzehnachtzigern die Hardcore-Szene der US-Ostküste. VISION veröffentlichten fünf Langspieler, die letzte Platte „Detonate“ geht auf das Jahr 2003 zurück.

Via Facebook erwiesen Franklin u. a. SICK OF IT ALL Ehre:

„It’s with very heavy hearts that we have to say goodbye to one of our true brothers, Dave Franklin, who unbelievably passed away today. It seems unreal to think that someone so close to us has been taken away. He loved laughter like no one else and he burned incredibly bright during his short life. We’ll always have his glow in our lives because every memory is a fond one. May you rest in peace, Dave. We’ll miss you so much.“