Die jüngste Europa-Visite der gefeierten Post-Hardcore-Verfechter TOUCHÈ AMORÈ ist kaum verflogen, da kündigt die Band bereits die nächsten Bühnenstürme an. Viermal werden die Jungs im Juni bei uns als Headliner zu erleben sein (bestätigter Support: SWAIN), darüber hinaus einmal als Anheizer für AGAINST ME! fungieren:

08.06. Stuttgart – Club Cann

13.06. Darmstadt – Oettinger Villa

14.06. Nürnberg – Z-Bau

16.06. Dresden – Konk Klub (w. AGAINST ME!)

17.06. Essen – Zeche Carl

