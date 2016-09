Nachdem ihr jüngstes Werk „No Closer to Heaven“ auf nahezu einhellige Begeisterung stieß, zeigen sich THE WONDER YEARS im kommenden Jahr auch wieder auf hiesigen Bühnen. Die US-Pop-Punker machen dabei in folgenden Clubs Station:

Feb. 10 – Essen (DE) – Café Nova

Feb. 12 – München (DE) – Sunny Red

Feb. 14 – Zürich (CH) – Dynamo

Ähnliche Artikel