Kaum ist ihr siebter Langspieler „The Canyon“ erschienen, da geben THE USED auch schon Daten für ihre nächste Europa-Visite bekannt.

Die Emo-Rocker um Frontmann Bert McKracken kommen im Februar zurück in unsere Breiten, machen dabei allerdings nur für eine Show in Deutschland und eine in der Schweiz Station:

07. Februar 2018 – Bochum, Zeche

08. Februar 2018 – Zürich, Komplex 457

