Im Frühjahr 2017 beehren uns auch US-Punk-Rocker THE MENZINGERS wieder mit ihrer Anwesenheit auf europäischem Boden. Als Gäste werden sie die artverwandten Kanadier THE FLATLINERS im Gepäck haben. In Deutschland stehen drei Gigs auf dem Programm, ehe beide Bands auch auf dem Groezrock spielen werden:

26. April – Köln, Underground

27. April – Berlin, Musik & Frieden

28. April – Münster, Skater’s Palace (Uncle-M Fest)

