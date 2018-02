The Bennies: Ausgedehnte Euro-Tour

Vor wenigen Tagen haben THE BENNIES ihr neues Album „Natural Born Chillers“ vorgestellt. So weit, so gelassen. Im April und Mai findet die verdrogte Lethargie aber ein Ende – denn dann begeben sich die Australier auf eine ausgedehnte Tour durch Europa. Im deutschsprachigen Raum machen die Reggae-Punks dabei in folgenden Clubs und bei folgenden Festivals Station:

26. April 2018 – Münster, Uncle M Fest

28. April 2018 – Neunkirchen, Ant Attack Festival

30. April 2018 – Husum, Speicher

01. Mai 2018 – Lübeck, Mai Fest

02. Mai 2018 – Berlin, Cassiopeia

03. Mai 2018 – Chemnitz, Subway to Peter

04. Mai 2018 – Nürnberg, Z-Bau

05. Mai 2018 – Wels (AT), Sbäm Fest #2 (1. Show)

05. Mai 2018 – München, Backstage (2. Show)

06. Mai 2018 – Koblenz, Circus Maximus

08. Mai 2018 – Köln, Sonic Ballroom

09. Mai 2018 – Steinhagen, Kiefernklause

14. Mai 2018 – Kassel, K19

16. Mai 2018 – Zürich (CH), Hafenkneipe

17. Mai 2018 – Rohrschach (CH), Treppenhause

19. Mai 2018 – Schweinfurt, Stadtbahnhof

