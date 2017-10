Von Großvaters Kriegsverbrechertagen will doch keiner mehr was hören. Stattdessen wäre ein bisschen Geld für Drogen ganz nett. Wer das für ausgemachten Unsinn hält, der kennt wohl nicht den TERRORGRUPPE-Klassiker „Opa“! Den und viele weitere Gassenhauer der Berliner wird es in Kürze auf dem Live-Album „Superblechdose“ zu hören geben. Wer nicht warten will, kann mit dem Video zur Vor-Publikum-Version bereits jetzt auf Hitlers Feldzug scheißen. Und zwar kräftig.

Ähnliche Artikel