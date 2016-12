Teenage Bottlerocket: Tribut-Sampler zum Zahl-was-du-willst-Obulus

Eigentlich sollte es ein Benefiz-Sampler zur Unterstützung der Hinterbliebenen von TEENAGE BOTTLEROCKET-Drummer Brandon Carlisle werden, der am 5. November 2015 plötzlich verstarb. Doch dann geriet das von RTTB Records initiierte Projekt aus der Spur.

Die von einer Vielzahl an (meist unbekannteren) Bands – darunter die Australier von THE DECLINE – beigesteuerten Cover-Songs einschlägiger TBR-Hits wurden trotzdem kompiliert – und stehen ab sofort via Bandcamp zum Gratis-Download (oder dem, was der Einzelne bereit ist zu geben) bereit. Mit stattlichen 60 Songs gibt es dabei einiges zu entdecken!

Ähnliche Artikel