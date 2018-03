Supersuckers: Schon wieder zu Besuch

Erst hielten sich die SUPERSUCKERS in jüngerer Vergangenheit mit Konzertbesuchen in Deutschland merklich zurück, jetzt kommen sie im Halbjahresturnus! Nachdem die US-Punk’n’Roller im letzten Herbst für ein paar Gastspiele in unseren Breiten vorbeischauten, legen sie nun nach. Also: Erfreuen wir uns an ihrer Pärsenz, so lange der Lauf anhält:

12. April 2018 – München, Stromm

14. April 2018 – Frankfurt, Orange Peel

15. April 2018 – Hannover, Lux

16. April 2018 – Bremen, Lila Eule

17. April 2018 – Dresden, Chemiefabrik

18. April 2018 – Wien, Chelsea

