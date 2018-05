Shelter: Europa-Visite mit Club-Show in Berlin

SHELTER sind ein Klassiker. Die Band um Ray Cappo (YOUTH OF TODAY) mischte Hardcore mit Punk und später auch Rock. Cappos Krishna-Zugehörigkeit war stets integraler Teil der Platten (siehe etwa „The Quest for Certainty“ oder „Mantra“). 2001 löste sich das Gespann auf, wagte 2006 jedoch einen Neuanfang. Mit überschaubarem Auskommen.

2017 folgte eine Reunion-Show in Philadelphia. In diesem Jahr steht einer ausgedehnten US-Tour auch die Rückkehr für drei Gigs nach Europa an. Die einzige Club-Show findet dabei in Berlin statt.

8. August 2018 – Brutal Assault Festival (CZ)

9. August 2018 – Berlin, SO36

10. August 2018 – Ieper Fest (BE)

