Kann es Zufall sein, dass „Back From Hell“, der Comeback-Langspieler der SATANIC SURFERS, an einem Freitag den 13. erscheint? Wohl kaum. Ebenso wenig zufällig fällt die Vorstellung des Clips zum großartigen Track „Self-Medication“ aus, mit dem die Schweden an den Sound der Vergangenheit anknüpfen, ohne die leicht vertrackte Ader der neuen Platte außen vor zu lassen. Und mit bald fünf Minuten Spielzeit ist der Song leicht die zeitlich üppigste Nummer des Klassikers. Wir sagen: Hell, yeah!

