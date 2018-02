Satanic Surfers: Neue 7″ als Album-Appetizer

Ist es wirklich schon 13 Jahre her, dass die SATANIC SURFERS mit „Taste the Poison“ ihr letztes Output vorgelegt haben? Tatsächlich. Umso größer erscheint daher die Vorfreude auf „Back From Hell“, das neue, im April erscheinende Album des Punk-Klassikers.

Vor dem steht allerdings „The Usurper“, der als Vorab-Single ausgekoppelte erste neue Beitrag. Der wird Digital und als 7″ – vorbestellbar via Bandcamp – aufgelegt und enthält als B-Seite die nicht auf „Back From Hell“ enthaltene Nummer „Skate, Don’t Care“.

Wir sind jedenfalls gespannt wie ein Flitzebogen!

