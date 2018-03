Satanic Surfers: Das nächste Video zum neuen Album

Früher machten sich die SATANIC SURFERS nichts aus Musikvideos. Das einzige offizielle Bewegtbild-Zeugnis ihres Schaffens stellte lange der Clip zu „U + I R 1″ vom 2005er-Album „Taste the Poison“. Dass die Schweden diesem mit „Back From Hell“ in Kürze einen unverhofften Nachfolger spendieren, ist eine kleine Sensation.

Umso mehr, da die Hardcore-Punks die Erwartung nach „The Usurper“ mit einem zweiten Vorab-Video anheizen. Der dazugehörige Track heißt „Catch My Breath“ und dürfte im Gewimmel vor der Bühne bald durchaus wörtlich zu nehmen zu sein.

