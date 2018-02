Punk in Drublic: NOFX mit variablem Line-Up auf Festival-Tour

In den USA hat Fat Mike das Konzept seines „Punk in Drublic“-Festivals bereits erfolgreich getestet. Diesen Sommer bringt der NOFX-Frontmann das Spektakel in fünf Städten auch nach Europa.

Als Headliner sämtlicher Open-Air-Tagesveranstaltungen fungieren (natürlich) NOFX. Der Rest der auftretenden Bands variiert, wobei an Hochkarätern wahrlich nicht gespart wird. Für die drei Stopps im deutschsprachigen Raum bedeutet das folgende Daten und Konstellationen:

17. Juni 2018 – Gelsenkirchen, Event-Area an der Veltins-Arena

Bands: NOFX, BAD RELIGION, MAD CADDIES, THE BRONX, DIE LOKALMATADORE, BAD COP/BAD COP

19. Juni 2018 – Wien, Arena

Bands: NOFX, THE BRONX, BAD COP/BAD COP, JAYA THE CAT

23. Juni 2018 – Wiesbaden, Schlachthof

Bands: NOFX, BOYSETSFIRE, THE BRONX, MAD CADDIES, BAD COP/BAD COP + Special Guest

Ähnliche Artikel