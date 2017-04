Wie wird sich das politische Weltklima wohl auf die angekündigte neue Platte von PROPAGANDHI auswirken? Die Kanadier, eine der letzten Bastionen des kompromisslos kontextgetriebenen Punks, werden ihr siebtes Album im Verlauf dieses Jahres veröffentlichen.

Auf dem Weg dahin schaut der Klassiker für vier Konzerte in Europa vorbei. Der einzige Auftritt in Deutschland findet am 9. August in Wiesbaden (im Schlachthof) statt.

Ähnliche Artikel