Primetime Failure: Label, EP, Weltherrschaft!

Bereits mit ihrer vielversprechenden Demo-EP haben die Punk-Rocker von PRIMETIME FAILURE bewiesen, dass Bielefeld kein Hirngespinst sein kann. Kein Wunder also, dass die Jungs die Musikwelt… also die kleine, unabhängige im nächsten Schritt kräftig aufmischen wollen.

Die Weichen dafür sind gestellt: Am 12. Mai erscheint mit „Home“ die Debüt-EP des Vierers. Mit Uncle M konnte ein namhafter Partner für den Digitalvertrieb gefunden werden und um die mit altschulischem Comic-Artwork versehene Scheibe in allen Formaten angemessen an die Leute zu bringen, helfen zudem Shield Recordings, Hectic Society, Disconnect Disconnect sowie Crystalmeth & Heartattack.

Die hellblaue Vinyl-Variante von „Home“ ist als einseitig bespielte 12“ auf 300 Stück limitiert. Was fehlt noch? Ach ja, die erste Hörprobe gibt es hier.

