P.S.Y.C.H.O. Productions: Filmfestival in Gevelsberg

Gevelsberg (im Ennepe-Ruhr-Kreis) zählt zu den Orten, an denen man nicht einmal tot überm Zaun hängen möchte. Vielleicht ist gerade das der besondere Antrieb der Amateur-Splatter-Granden von P.S.Y.C.H.O. Productions. Denn die machen mit ihren Werken „besondere“ Werbung für die nordrhein-westfälische Kreisstadt.

Umso mehr, weil das Duo am 27. Januar 2018 ein Filmfestival in ihrem Heimatort veranstaltet. Dafür gewonnen werden konnte das Filmriss Kino, in dem eine erlesene Auswahl an (trashigen) DIY-Streifen auf großer Leinwand vorgeführt werden soll.

Interessierte Filmemacher finden hier weitere Informationen.

