Not On Tour: Doch auf Tour

Bei einem Namen wie NOT ON TOUR ist es schwer, das überschreibende Credo zu halten. Vor allem, wenn man in den vergangenen Jahren dermaßen beständig durch die Lande turnte wie das Gespann aus Tel Aviv. Im Januar ist mal wieder Mitteleuropa an der Reihe und die Hardcore-Punks um Frontfrau Sima machen dabei in folgenden Städten Station:

11.01.2017 – Leipzig, Werk2

12.01.2017 – Hannover, Stumpf

13.01.2017 – Hamburg, Hafenklang

14.01.2017 – Flensburg, Volxbad

15.01.2017 – Berlin, Cassiopeia

17.01.2017 – Dresden, Ostpol

19.01.2017 – München, Feierwerk

20.01.2017 – Wiesbaden, Kulturpalast

Ähnliche Artikel