Neuer Trailer zu Underworld: Blood Wars

Am 1. Dezember geht der Krieg zwischen Vampiren und Werwölfen in die fünfte Runde. Mittendrin tummelt sich wie gehabt Kate Beckinsale als Blutsauger-Kampfamazone Selene. Regie bei „Underworld: Blood Wars“ führte TV-Routinier Anna Foerster („Outlander“), in weiteren Rollen treten Theo James und Charles Dance in Erscheinung.

Ob man das, nicht zuletzt aufgrund der überschaubaren Qualität der letzten Teile, allerdings zwingend gesehen haben muss, bleibt auch bei Betrachtung des neuen Trailers zumindest diskussionswürdig.

Ähnliche Artikel