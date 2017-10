Miss May I: Winter(-Tour) is Coming!

Mit ihrem aktuellen Album „Shadows Inside“ konnten MISS MAY I (nahezu) durchweg positive Resonanzen erzeugen. Im Januar und Febraur wird sich das Metal-Hardcore-Geschwader aus Ohio zum ersten Mal seit fünf Jahren als Headliner auf Europa-Tour begeben. Mit dabei sind neben den Labelmates CURRENTS auch FIT FOR A KING und VOID OF VISION:

19.01.18 Germany Oberhausen @ Resonanzwerk

30.01.18 Germany Saarbrücken @ Garage

31.01.18 Switzerland Zürich @ Dynamo

02.02.18 Germany München @ Backstage

04.02.18 Austria Wien @ Arena

07.02.18 Germany Hannover @ Faust

14.02.18 Germany Hamburg @ Logo

15.02.18 Germany Karlsruhe @ Stadtmitte

16.02.18 Germany Leipzig @ Conne Island

17.02.18 Germany Nürnberg @ Z-Bau