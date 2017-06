Michael Nyqvist ist tot

International bekannt wurde er durch die Verfilmung von Stieg Larssons „Millennium“-Trilogie. Am 27. Juni starb Michael Nyqvist im Alter von 56 Jahren an Lungenkrebs.

Nach seiner Schauspielausbildung widmete sich der in Stockholm geborene Nyqvist vor allem dem Theater. In Filmproduktionen trat er vermehrt ab den späten 90er Jahren auf. So wirkte er u. a. in „Der Weg nach draußen“ (1999), „Die fünfte Frau“ (2002), „Der Typ vom Grab nebenan“ (2003) und „Arn – Der Kreuzritter“ (2007) mit.

Nach der „Millennium“-Trilogie, bestehend aus „Verblendung“, „Verdammnis“ und „Vergebung“ (alle 2009), spielte er auch in internationalen Produktionen. In „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ verkörperte Nyqvist etwa den Gegenspieler von Tom Cruise. Im TV war er zudem in Serien wie „Zero Hour“ (2013) und „100 Code“ (2015) zu sehen.

Foto: Manfred Werner (Tsui)

