Michael Bay kündigt zahlreiche Transformers-Fortsetzungen an

Bei der Ausgestaltung der „Transformers“-Reihe von „Ideen“ zu sprechen, klingt fast ein wenig vermessen. Doch während einer Preview-Veranstaltung in London, bei der Szenen des kommenden fünften Teils (Kinostart: 22. Juni 2017) gezeigt wurden, offenbarte Regisseur Michael Bay Yahoo! Movies, dass bereits Stoff für 14 (!) weitere Filme um die außerirdischen Kampfroboter vorhanden sei.

Wie viele es am Ende tatsächlich werden, steht aktuell in den Sternen. Doch die Ankündigung führt den in Hollywood grassierenden Sequel-Wahn einem neuen Zenit entgegen. Aber so lange das Publikum mitspielt, muss sich Bay wahrlich nicht vor Beschäftigungslosigkeit fürchten.

