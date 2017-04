Me First and the Gimme Gimmes: Auf Tour mit großen Hits

Die Kult-Cover-Punks von ME FIRST AND THE GIMME GIMMES haben unlängst ihr „Greatest Hits“-Album „Rake It In“ herausgebracht. In diesem Zuge machen sich Spike & Co. mal wieder auf, ihre schrammeligen Gute-Laune-Kracher auf hiesigen Bühnen zu präsentieren:

13. Juni 2017 – München, Backstage

14. Juni 2017 – Attnang Puchheim, Mehrzweckhalle FZZ Spitzberg (AT)

15. Juni 2017 – Nickelsdorf, Nova Rock Festival (AT)

18. Juni 2017 – Leipzig, Conne Island

21. Juni 2017 – Dortmund, FZW

01. Juli 2017 – Würzburg, Mission Ready Festival

