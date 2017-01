Less Than Jake: Neuer Song, neues Label, neue EP

LESS THAN JAKE bilden eine dieser Combos, die einfach nicht kleinzukriegen sind. Seit mittlerweile 25 Jahren schwingen die Ska-Punks aus Gainesville das Tanzbein und haben in diesem turbulenten Viertlejahrhundert zumindest an Unterhaltungswert kaum eingebüßt.

Nach ihrer Rückkehr zu Fat Wreck wurde es aber offenbar wieder Zeit für einen Labelwechsel, weshalb die Truppe jetzt bei Pure Noise Records angeheuert hat. Am 3. Februar wird dort die „Sound the Alarm“-EP erscheinen, von der mit „Things Change“ hier bereits der erste Track zu hören ist.

Ähnliche Artikel