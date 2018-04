Weil es vergangene Woche schon so schön war: NO FUN AT ALL haben ein Video eines weiteren Songs ihres kommenden sechsten Langspielers „Grit“ (VÖ: 13. April 2018) ins Netz gestellt. Überraschungen hält zwar auch „Forth“ nicht bereit, doch werden sich die alten Fans der Schweden wohl auch nicht aufgrund progressiver Entwicklungsschübe auf das neueste Werk des Klassikers freuen.

