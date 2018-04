La Dispute: Im Sommer auf Euro-Tour

Ein neues Album haben LA DISPUTE bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Nach ihrem letzten Langspieler „The Rooms of the House“ (2014) widmeten sich die Post-Hardcore-Tüftler dem Ambient-Experiment „Tiny Dots“ (2016). Den Fans dürfte neues Material also gerade recht erscheinen.

Ob es davon auf der angekündigten Europa-Tour bereits Hörproben zu erleben gibt, ist offen. Klar abgestecktes Pflichtprogramm sind die folgenden Daten aber allemal:

19. August 2018 – Köln, Luxor

20. August 2018 – Hamburg, Sommer in Altona

21. August 2018 – Berlin, Bi Nuu

