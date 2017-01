Kontroverse um Ignite-Absage des Onkelz-Festivals

Die BÖHSEN ONKELZ polarisieren wie kaum eine andere Band. In ihrer Anfangszeit standen die Deutsch-Rocker in der rechten Ecke. Dass sie sich später von Frühwerken wie „Türken raus“ distanzierten, nimmt ihnen bis heute nicht jeder ab. Da helfen auch die Initiativen von Stephan Weidner wenig, der u. a. Opfer rechter Gewalt unterstützt.

Im Juni findet am Hockenheimring das Matapaloz Festival statt. Organisiert wird es von den ONKELZ, deren kommerzielle Zugkraft ihnen in der Vergangenheit Support-Bands des Kalibers MOTÖRHEAD, LIMP BIZKIT oder MACHINE HEAD bescherte. Unter den teilnehmenden Combos finden sich – neben den Ausrichtern selbst – Klassiker wie SUICIDAL TENDENCIES, SLAYER, ANTHRAX und HATEBREED.

Ursprünglich konnten auch IGNITE verpflichtet werden. Doch nachdem sich die Hardcore-Punks in den sozialen Netzwerken mit dem Unmut vieler Fans konfrontiert sahen, haben sie ihre Teilnahme nun abgesagt. Die Kalifornier begründeten ihre Entscheidung am 21. Januar wie folgt:

To our fans. A couple months ago we were booked on a big metal festival in Germany for this upcoming Summer by our booking agent that included some cool bands and also some very good friends of ours. There was also a German band on the show that we never heard of called Böhse Onkelz. We did not know anything about this band before being booked on this festival.

We woke up today to many emails and messages from our music family in Europe informing us that this is NOT a show that we should be playing. We would like to let our fans know that Ignite is NOT playing this concert. We are canceling with the concert promoter today.

Thank you Ignite