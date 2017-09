Iron Chic: Endlich eine neue Platte!

Warum lassen sich die großartigsten Bands eigentlich oftmals so viel Zeit für neue Alben? IRON CHIC fallen – zumindest aus Perspektive des Verfassers – definitiv in diese Kategorie. Umso begrüßenswerter scheint, dass die Punk-Rocker aus Long Island ihrem 2013er-Streich „The Constant One“ am 13. Oktober via SideOneDummy den überfälligen Nachfolger bescheren. Der hört auf den Namen „You Can’t Stay Here“ und dürfte, zumindest gemessen am Vorab-Track „My Best Friend (Is a Nihilist)“ neuerlich ganz großes Tennis werden.

