Im Gedenken an Tony Sly: North Alone präsentieren Tribut-Cover für den guten Zweck

Am 4. November wäre Tony Sly 46 Jahre alt geworden. Doch am 31. Juli 2012 nahm das Leben des allseits beliebten NO USE FOR A NAME-Frontmannes ein tragisches wie vorzeitiges Ende. Das Gedenken an ihn, sein Wirken und seine positive Energie hält jedoch unvermindert an.

Einen Beitrag dazu leistete unlängst NORTH ALONE. Die Osnabrücker Folk-Rocker um Manuel North coverten den NO USE-Klassiker „International You Day“ und konnten als Gastsängerin Jennie Cotterill von BAD COP / BAD COP gewinnen.

Die starke, überdies mit einem sehenswerten Video versehene Neuinterpretation ist über Bandcamp für mindestens 2 Euro (oder so viel man bereit ist zu zahlen) zu haben. Das Positive daran: Für jede digital erstandene EP – „International You Day“ wird durch einen exklusiven Bonus-Song ergänzt – spenden NORTH ALONE 1 Euro an die Tony Sly Music Foundation for Kids.

Die von Slys Familie ins Leben gerufene Organisation führt Kinder spielerisch an Musik heran und leistet so einen wichtigen Beitrag zur kreativen Förderung. Einen solch guten Zweck unterstüzt man doch gern!

