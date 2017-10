I Against I: Erster neuer Song seit 12 Jahren

In den späten Neunzigern zählten I AGAINST I zum besten, was der europäische Punk-Rock zu bieten hatte. Nicht umsonst brachten die Niederländer zwei ihrer drei Alben bei Epitaph heraus. 2009 war Schluss. Wie sich jetzt zeigt, glücklicherweise nicht für immer.

Denn das Trio hat unlängst bei White Russian Records angeheuert und im Rahmen eines Label-Samplers den ersten neuen Song seit 2005 vorgelegt. Der heißt „Walk Away“ und zeigt, dass es die Band über die Jahre nicht verlernt hat, packendes Liedgut zu schreiben. Zu hören ist der Track via Spotify.

