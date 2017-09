Hot Water Music – Light It Up (2017, Rise Records)

Eine Legende meldet sich zurück. Mit einem Paukenschlag, könnte man voller Euphorie behaupten. Fünf Jahre sind seit dem letzten Studioalbum „Exister“ vergangenen, welches in ihrer Vita eher einen Platz im Mittelfeld einnimmt. Die Antwort darauf, was die Band noch abliefern kann, gibt nun „Light It Up“. Aufgenommen in ihrer Heimatstadt und in familiärer Umgebung haben die Herren Ragan, Wollard & Co. das Post im Punk ein bisschen zur Seite geschoben, ohne aber letzteren Begriff zu vernachlässigen. Im Gegenteil, denn derart forsch klangen die Gainesville-Brüder schon lange nicht mehr. Dabei schweift man immer wieder in die eigene Vergangenheit ab und erinnert in melodischer Manier an alte Tage (siehe „Vultures“).

Der Opener „Complicated“ mag zwar kein zweites „Remedy“ sein, entpuppt sich aber nicht nur aufgrund des gewohnt rauen Gesangs von Chuck Ragan als erste (kleine) Hymne des Albums. Etwas treibender mit präsenteren Backing-Chören folgt der von Chris Wollard gesungene Titeltrack. Auch „Show Your Face“ und vor allem „Never Going Back“ sind randvoll mit hymnischen Momenten. Erst mit „Rabbit Key“ und dem etwas düsteren „Sympathizer“ driften HOT WATER MUSIC in Midtempo-Regionen ab. „Bury Your Idols“ und das abschließende „Take You Away“ könnten in anderer, etwas reduzierterer Form auch im Solo-Programm von Chuck Ragan funktionieren. „Overload“ oder „Hold Out“ mögen auf den ersten Blick eher solide erscheinen, zeigen aber etlichen Ab- und Nachkömmlingen immer noch locker ihre Grenzen auf.

„Light It Up“ steht vor allem für handfeste melodische Hymnen. Mit derart vielen Oh und Ah-Chören könnten HOT WATER MUSIC einige alte Fans vielleicht sogar überrumpeln, die ein bisschen mehr auf die vertracktere Seite der Band gehofft haben. „Light It Up“ hat insofern weniger Tiefgang, bietet dafür aber mehr Tempo als der Vorgänger und klingt insgesamt geradliniger. Egal wie man es aber dreht und wendet, das Feuer lodert ungebrochen weiter. Und das ist einfach gut so.

Wertung: (8,5 / 10)

