Hardcore Help Foundation sammelt Geld für neuen Einsatz-Van

Seit sechs Jahren engagiert sich die Hardcore Help Foundation für Bedürftige. Was als Projekt für die Unterstützung der Opfer des Tsunami in Japan begann, hat sich mittlerweile zur renommierten, international aktiven NGO gemausert.

Aber der Einsatz für die gute Sache kostet Geld. Derzeit sammelt die Organisation für die Anschaffung eines Vans, um insbesondere die aufwändige Unterstützung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften mit einem weiteren Fahrzeug bewerkstelligen zu können.

Wer das Team mit einer kleinen Spende unterstützen möchte, kann dies hier tun.

Den Aufruf der Hardcore Help Foundation könnt ihr hier nachlesen.