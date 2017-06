Hannes auf Abwegen: Camp-David-Syndrom zerrreißt Affenmesserkampf

Neue Besen kehren gut. Vor allem dann, wenn sie mit Oberbekleidung von Camp David behangen sind. Diese Erfahrung mussten auch AFFENMESSERKAMPF machen – und teilen sie im Video zum Song „Camp Dee“.

Im Stile einer Präkariats-Doku kündet das Fornat „Mein neuer Besen“ von Sänger Hannes‘ Abgleiten in die Schnöseligkeit: Erst das teure Hemd, dann die Forderung nach Festival-Slots neben SLIME und den DROPKICK MURPHY’S. Kann das gutgehen? Die Band steht bald am Scheideweg. Und wir sind froh, dass die „Clowns in Wut“ ihren Humor nicht vollends abgelegt haben.

Live zu erleben gibt es die Kieler derzeit (und später) auch wieder:

08.06. Braunschweig, Nexus

09.06. Köln, Limes

10.06. Hamburg, Gängeviertel

28.07. Rotenburg/Wümme, Villa

29.07. Heidelberg, Villa Nachttanz

06.10 Göttingen, tba

07.10. Karlsruhe, P8

01.12. Osnabrück, Substanz

02.12. Trier, Ex-Haus

