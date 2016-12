Bei Bands wie GUNS N ROSES hat man stets das Gefühl, dass sie nur Konzerte spielen, wenn mal wieder Geld in die Kasse gespült werden muss. Freuen dürfte die Fans dennoch, dass die Glam-Rocker um Axl Rose, Slash und Duff McKagan auf ihrer im kommenden Jahr startenden „Not in This Lifetime“-Tour zwei Stopps in Deutschland einlegen werden:

13. Juni 2017 – München, Olympiastadion München

22. Juni 2017 – Hannover, Messegelände