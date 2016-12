Guardians of the Galaxy Vol. 2: Der erste Trailer ist da

Trailer wecken Vorfreude. Zumindest sollte es so sein. Wer bei der Vorschau auf „Guardians of the Galaxy Vol. 2″ aber nicht in freudiger Erwartung schwelgt, der ist wohl eher auf Arthouse-Kino geeicht. Denn die Rückkehr der illustren Sci-Fi-Heldentruppe um den großmäuligen Star Lord Chris Pratt („Jurassic World“) dürfte 2017 neuerlich zu regen Besucherstürmen führen. Natürlich inklusive Baby Groot, der mit wohl kalkuliertem Niedlichkeitsfaktor schon jetzt zu den Blockbuster-Highlights der kommenden Saison zählen dürfte. Das Sequel der Marvel-Comic-Verfilmung startet am 27. April 2017 in den deutschen Lichtspielhäusern.

