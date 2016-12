Groezrock 2017: Update zum Weihnachtsfest

Pünktlich zur Vorfreude auf Weihnachten – sofern vorhanden – haben die Organisatoren des Groezrock neue Namen für die 2017er Festivalausgabe aus dem Ärmel geschüttelt. Die lesen sich in weiten Teilen doch sehr gut, bergen aber wiederum keien echten Überraschungen.

Wobei das bei Bands wie THRICE, IGNITE oder H2O auch nicht weiter schlimm ist. Denn da weiß man, was man hat. Gleiches gilt auch für Tim Vantol, der in Bandbegleitung auftreten wird. Daneben konnten TURNING POINT, OATHBREAKER, BELVEDERE, HE IS LEGEND, SKINNY LISTER, PETROL GIRLS, BENT LIFE und AJJ verpflichtet werden.

Alle übrigen Infos findet ihr wie gehabt hier.

