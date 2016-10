Groezrock 2017: Die Vorfreude… lässt auf sich warten

Es sollte eine Knallerankündigung werden. Doch die vorzeitige Proklamierung der beiden Hauptbühnen-Headliner des kommenden Groezrocks stoßen – wie die Reaktionen im Social Web zeigen – nicht bei allen Fans des Festivals auf Gegenliebe.

Zunächst wurden die Alternativ-Rocker DEFTONES ins Rennen geschickt. Zweifelsfrei ein Klassiker, dessen Zenit aber auch nicht erst gestern überschritten wurde. Dann PARKWAY DRIVE, deren Metal-Hardcore live die nötige Wucht mitbringt, mittlerweile allerdings ein wenig weichgespült wirkt.

Die Entscheidung der Veranstalter ist einerseits verständlich. Denn im Punk- und Hardcore-Bereich ist die Auswahl an Bands, die als Headliner in Frage kommen, doch dezent überschaubar. Und solche wie NOFX, RANCID oder REFUSED traten in den vergangenen Jahren wiederholt auf.

Andererseits erscheint die Verpflichtung beider Bands als kommerzielle Zugpferde wie eine drohende Abkehr vom klassischen Line-Up. Es bleibt also abzuwarten, wie sich insbesondere die Besetzung der kleineren Bühnen vollziehen wird.

Stattfinden wird das Groezrock 2017 am 29. und 30. April.

