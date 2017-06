Fights and Fires: Tourdaten und Hörprobe

Via Lockjaw Records bringen die Brit-Punks von FIGHTS AND FIRES am 17. Juli 2017 ihre neue Platte „Live Life Like a Tourist“ heraus. Den ersten Song, namentlich „Blanquettes Avenue“, gibt es hier im Stream zu hören.

Auf Tour begeben sich die Jungs im Vorfeld der Album-VÖ ebenfalls:

21.07.2017 – Mönchengladbach – Blaues Haus

22.07.2017 – Hormersdorf – KNRD Fest

23.07.2017 – Köln – Underground

24.07.2017 – Leipzig – Stö 16

25.07.2017 – Berlin – Cassiopeia

26.07.2017 – Karlsruhe – Alte Hackerei

27.07.2017 – Regensburg – Alte Mälzerei

28.07.2017 – Bausendorf – Riez Open Air

