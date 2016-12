Erster Trailer zum Mumien-Abenteuer mit Tom Cruise

„Die Mumie“ zählt zu den großen Klassikern der Universal-Gruselära. Seitdem haben diverse bandagierte Wiedergänger ihr Unwesen auf der großen Leinwand verbreitet. Doch kaum eine wirkte dabei so anmutig wie Sofia Boutella („Kingsmen: The Secret Service“). Die gibt in Alex Kurtzmans gleichnamiger Themenvariante die altägyptische Regentin mit unsterblichem Rachedurst, der sich niemand geringeres als Tom Cruise („Mission: Impossible“) entgegenstellt. Der erste Trailer lässt einiges fürs Auge erwarten. Weit aus dem Fenster lehnt sich Hollywood dabei aber erwartungsgemäß nicht. Der deutsche Kinostart ist für den 8. Juni 2017 anberaumt.

