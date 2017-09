Die Huldigung des surfenden Teufels zeigt Wirkung: Satanic Surfers kündigen neue Platte an

Es ist eine der besten Nachrichten des Jahres: Die SATANIC SURFERS werden eine neue Platte produzieren. Endlich? Endlich!

Endlich gibt es wieder frisches Material der 2007 aufgelösten und 2014 neu formierten Kult-Schweden-Punks. Ihr letztes Prachtwerk „Taste the Poison“ geht auf das Jahr 2005 zurück. Es wird also wieder Zeit für zünftig politischen Punk mit Tempo, Breaks und Singalongs.

Was den Reiz über die Jahre erhielt, waren die unterschiedlichen Sounds ihrer Alben. Man darf also mehr als gespannt sein, wie sich Rodrigo & Co. in naher Zukunft auf Konserve präsentieren werden.

