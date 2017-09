Death Before Dishonor: Endlich wieder auf Tour

Seit ihrem 2009er-Album „Better Ways to Die“ ist es still geworden um DEATH BEFORE DISHONOR. Zwar standen immer mal wieder Gastspiele auf verschiedenen Bühnen auf dem Programm, die letzte umfassende Tour liegt aber bereits ein Weilchen zurück.

In Kürze unternimmt der Bostoner Hardcore-Fünfer jedoch wieder einen Frontalangriff aufs europäische Publikum. Die Fans wird es freuen – zumal als Begleitband die bulgarischen Genre-Verfechter LAST HOPE gewonnen werden konnten.

Die Daten lauten wie folgt:

19.11. Zürich – Ebrietas (CH) + LAST HOPE

20.11. Köln – Jungle Club (DE) + LAST HOPE + AGNOSTIC FRONT

21.11. Saarlouis – JUZ (DE)

22.11. Vienna – Viper Room (AU)

24.11. Wegeleben – JUZ (DE) + LAST HOPE

25.11. Dresden – MAD Fest (DE)

