Counterparts: Support-Tour für The Amighty Affliction

Am 22. September bringen die kanadischen Hardcore-Vorkämpfer COUNTERPARTS ihr viertes Album „You’re Not You Anymore“ heraus. Keine zwei Monate später strhen die Jungs auch wieder auf hiesigen Bühnen: Im Vorprogramm von THE AMIGHTY AFFLICTION werden die Jungs dem Publikum bei folgenden Gelegenheiten ordentlich einheizen:

26. November 2017 – Graz, PPC

27. November 2017 – Linz, Posthof

28. November 2017 – Leipzig, Conne Island

29. November 2017 – Hamburg, Grünspan

30. November 2017 – Wiesbaden, Schlachthof

01. Dezember 2017 – München, Backstage Werk

02. Dezember 2017 – Köln, Essigfabrik

