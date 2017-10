Consumed: Drei Festland-Konzerte am Wochenende

Es gibt sie wieder, die sympathischen Punk-Rocker von CONSUMED. Wie so viele der 90’s-Gardisten aus Reihe zwei haben auch die Briten ihre Instrumente ausgemottet und spielen seit geraumer Zeit wieder Shows.

Drei davon – von der Band selbst glatt als „Tour“ bezeichnet – finden am kommenden Wochenende in Deutschland und der Schweiz statt. Da stimmen wir in heller Vorfreude doch schon einmal „Wake Up With a Smile“ an:

20. Oktober 2017 – Trier, Lucky’s Luke

21. Oktober 2017 – Linz, Gasthaus Auerhahn

22. Oktober 2017 – Düsseldorf, The Tube

