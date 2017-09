Cold Reading: Tourdaten zur neuen EP

Die Schweizer Indie-Rocker von COLD READING haben sich rasch einen wohlklingenden Namen gemacht. Dazu brauchte es kaum mehr als die Besinnung der durch Bands wie THE GET UP KIDS oder JIMMY EAT WORLD geschlagenen Genre-Wurzeln. Nun gut, musikalische Klasse und ein feines Gespür für packendes Songwriting ist (natürlich) auch dabei.

Am 22. September veröffentlicht das Quartett die Vier-Track-EP „Sojourner“ – und präsentiert diese gleich auf einer kleinen Tour. Während der machen sie in folgenden Clubs Station:

22.09. Luzern (CH), Jazzkantine (Release Show)

06.10. Freiburg, White Rabbit

08.10. Solingen, Waldmeister

11.10. Münster, Baracke

12.10. Iserlohn, Rad Room

14.10. München, Hansa 39

