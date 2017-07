Chester Bennington ist tot

Mit seiner Band LINKIN PARK verkaufte er weltweit Millionen Platten. Doch auch der künstlerische Erfolg konnte Chester Bennington nicht von Alkohol- und Drogensucht abbringen. Am 20. Juli wurde der 41-jährige tot in seiner Villa in Los Angeles aufgefunden. Wie es heißt, habe Bennington seinem Leben durch Erhängen selbst ein Ende gesetzt.

Zwischen 2000 und 2017 veröffentlichte er mit LINKIN PARK sieben Platten und dominierte stets die Charts. Daneben war Bennington u. a. auch bei DEAD BY SUNRISE und den STONE TEMPLE PILOTS aktiv. Der Sänger und Gitarrist, der als Kind Opfer von sexuellem Missbrauch wurde, soll unter schweren Depressionen gelitten haben. Er hinterlässt sechs Kinder von zwei Frauen.

Foto: Stefan Brending

Ähnliche Artikel