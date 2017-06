Die CANDY HEARTS waren einmal. Zumindest namentlich. Denn die Band macht künftig als BEST EX weiter. Mit „Ice Cream Anti Social“ erscheint über Alcopop Records am 14. Juli 2017 der erste Langspieler unter der neuen Firmierung. Einen Vor-Eindruck vermittelt hier der Song „Someday“, der, mit elektronischem Einschlag, eher in Richtung Indie-Pop weist. Mal sehen, was da noch kommt.

