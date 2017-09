Der New-York-Hardcore lebt. Eine Combo, die ihren Beitrag zu dieser Feststellung leistet, heißt BACKTRACK. Die Jungs veröffentlichen am 17. November ihr durchaus mit Spannung erwartetes drittes Album „Bad to My World“ via Bridge Nine Records. Das allein geht fast als untrügliches Qualitätsmerkmal durch. Einen ersten Ausblick auf das neue Material vermittelt der Clip zum Song „Sanity“.

Ähnliche Artikel