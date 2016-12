An Early Cascade: Video zur neuen Single & Tourdaten

Am 13. November erscheint mit „Kairos“ die neue EP von AN EARLY CASCADE. Als Vorab-Single gibt „Passengers of Today“ die Richtung vor. Vom ursprünglich zelebrierten Krachlevel haben sich die Baden-Württemberger damit wohl endgültig verabschiedet. Aber wenn man dem Quintett eines wahrlich nicht vorwerfen kann, dann ist es mangelnder Veränderungswillen.

Erscheinen wird „Kairos“ ausschließlich auf Vinyl und digital. Zusätzlich bietet die Band eine streng limitierte Edition der Langrille an, die mit allerhand Schnickschnack für Fans und Sammler (USB-Stick inkl. Digital-Version, Poster, Sticker, Turnbeutel, Matthias Reim-Plastikfigur etc.) daherkommt.

Kurz nach der offiziellen Veröffentlichung brechen AN EARLY CASCADE zudem zu einer kleinen Release-Tour auf:

20.11.15 – Hamburg – Rote Flora

21.11.15 – Herdorf – Rattenloch

04.12.15 – Nürnberg – Kunstverein

11.12.15 – Stuttgart – Zwölfzehn

12.12.15 – Illingen – JUZ