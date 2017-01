Adhesive: Die Schweden-Punks kehren auf die Bühne(n) zurück

Hinter Bands wie den SATANIC SURFERS standen sie meist zurück. Doch ADHESIVE sind bis heute ein Geheimtipp geblieben. Umso größer ist die Freude, dass die vier Schweden für Mitte 2017 ihre Rückkehr auf die Bühne angekündigt haben. In Originalbesetzung!

Neue Musik wird es nicht geben, dafür Konzerte. Bis zum Sommer 2018. Danach wird die Band neuerlich begraben. Oder auch nicht. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Der Hintergrund liegt in der politischen Situation in Europa begründet. Und natürlich daran, dass sie einfach wieder Bock haben, zusammen zu rocken. Die Erlöse sämtlicher Shows gehen ausnahmslos an verschiedene Organisationen, die Flüchtlinge unterstützen.

Mehr zum wann und wo gibt es in Bälde. Da die Hardcore-Punks seit rund 15 Jahren nicht mehr gemeinsam musiziert haben, soll die erste Jahreshälfte für ausgiebiges Proben genutzt werden.

Mehr Aufschluss gibt’s auf dem Facebook-Profil der Jungs.

